Saudade! Filhos dão adeus à educadora Maria Maryland Leite de Oliveira

A cearense Maria Maryland Grangeiro Leite de Oliveira veio para Brasília em julho de 1982. Viu a capital crescer e graduou-se em pedagogia pela Universidade de Brasília (UnB). Por meio de sua profissão, dedicou a vida a alfabetizar crianças, jovens e adultos. Mãe do procurador de Justiça e ex-deputado distrital Chico Leite (PT) e do ex-diretor superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae-DF) e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Brasília Valdir Oliveira, a professora aposentada morreu na sexta-feira 92/5), aos 82 anos.

Nas redes sociais, Valdir Oliveira publicou uma foto com a mãe e um poema de Carlos Drummond de Andrade em sua homenagem. "(...) Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho", escreveu. Ao Correio, o ex-secretário afirmou: "A dedicação à alfabetização sempre foi sua missão. Minha mãe alfabetizou crianças na escola pública e os adultos que a vida lhe apresentou, porque entendia que era essa a sua missão. Minha mãe deixou um legado de resiliência e coragem que nos ensinou que sempre devemos combater o bom combate. Nunca deixou de votar, defender o que acreditava. Propagava a nunca desistir dos nossos sonhos".

"Nos ensinou a combater o bom combate", afirma Valdir Oliveira (foto: Arquivo pessoal)

Fé e democracia

"O melhor adjetivo que a descreve é mãe, ela era uma deusa", contou o primogênito, Chico Leite. Ele, que estava todos os dias junto a Maria, disse que guardará carinhosamente a lembrança dos domingos, quando a levava para a missa das 11h na Igrejinha, na EQS 307/308. "É o que ela mais gostava de fazer. Era uma pessoa generosa, uma alma santa", completou. Para o procurador de Justiça, um dos momentos mais marcantes com sua mãe foi quando ela o pediu para levá-la para votar, nas eleições de 2022, no Centro de Ensino Médio Elefante Branco. "Mesmo na cadeira de rodas, com mais de 80 anos, ela estava lá. Queria fazer a parte dela", completou o ex-distrital.

Maria Maryland deixa também o filho Pedro Oliveira — médico, neurologista do Hospital de Base e professor de neurofisiologia da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) — e cinco netos: Caio Oliveira, Gustavo Oliveira, Rafaela Machado Leite, Lívia Oliveira e Vivian Oliveira. Ela era viúva de Antônio Valdir de Oliveira, auditor fiscal do Tesouro Nacional.

Maria entre a neta Rafaela e o filho Chico Leite (foto: Arquivo pessoal)

O velório da professora aposentada será neste domingo (4/5), no Cemitério Campo da Esperança Asa Sul, na Capela 6, das 9h às 11h.