Homem se passa por policial para cometer assaltos nem Ceilândia

Um homem foi preso, na madrugada deste sábado (3/4), após se passar por policial para assaltar pessoas em Ceilândia.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, a equipe localizou o sujeito durante patrulhamento na região, nas proximidades da QNO 5/7, Bloco A, após receber informações sobre uma suposta vítima que teria sido roubada. O homem tentou fugir do local mas foi alcançado pelos policiais, que encontraram com ele uma arma falsa, usada nos assaltos.

Ao ser interrogado, o autor confessou que utilizava o falso status de policial para abordar vítimas, ganhando assim sua confiança e cometendo os crimes. Depois de preso, ele foi conduzido à 15° Delegacia de Polícia (DP).