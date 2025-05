PM recupera veículo roubado durante corrida de aplicativo

O veículo havia sido dado como roubado mais cedo no mesmo dia, pela rádio da PMDF - (crédito: PMDF)

Um veículo que havia sido roubado durante uma corrida por aplicativo foi recuperado na manhã deste sábado (3/5) pela Polícia Militar do Distrito Federal. De acordo com a equipe, os militares realizavam patrulhamento quando quando avistaram o carro, que teria sido identificado como roubado, mais cedo, pelo rádio.

De acordo com a PMDF, ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do veículo tentaram fugir em alta velocidade, mas foram impedidos pelo carro, que apagou. Em seguida, os suspeitos tentaram fugir a pé, porém foram alcançados pela polícia.

O condutor, de 19 anos, afirmou aos militares que havia comprado o carro, naquela madrugada, por R$ 500, e que o passageiro que estava com ele não tinha conhecimento da procedência do transporte. O passageiro, por sua vez, também defendeu não saber que o veículo era roubado, e disse que o motorista o havia buscado em sua residência. Ambos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia para as devidas providências.