Carro capota no Park Way e fica apoiado em árvore no canteiro central

Um carro perdeu o controle e capotou no canteiro central da BR 040, na altura da quadra 08 do Park Way, na manhã deste domingo (4/5).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 6h20 e encontrou o veículo, um VW Up preto, que tinha acabado de capotar, apoiado em uma árvore às margens da via.

O motorista, um homem de 31 anos, foi atendido pelos militares e encaminhado, consciente e orientado, para o Hospital de Base de Brasília. Ele apresentava escoriações pelo corpo.

O carro estava no canteiro central da via, que não precisou ser interditada. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente e o local ficou aos cuidados da PMDF.

O carro ficou no canteiro central da via (foto: CBMDF/Reprodução)