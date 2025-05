Homem é preso após chamar polícia por desentendimento com a companheira

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal na noite deste sábado (3/5), após agredir a companheira e o filho de 11 anos do casal. Os militares atenderam a ocorrência em uma chácara da região da Vargem Bonita, por volta das 19h.



Acionada via 190, a equipe GTOp 45 chegou ao local e encontrou o homem que tinha chamado a polícia. Ele contou aos militares ter se desentendido com a companheira depois de os dois terem ingerido bebidas alcoólicas. Ele teria chamado os militares para que conversassem com ela e retirassem seus pertences da residência.

A vítima recebeu os militares do 25º Batalhão e autorizou a entrada na casa, ela mostrou uma televisão quebrada e disse que o homem danificou o aparelho durante a discussão. Ela contou que foi agredida com tapas e ameaçada com uma faca.

A mulher disse ainda que o filho de 11 anos do casal tentou intervir para proteger a mãe e também foi agredido. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

O Conselho Tutelar do Parque Way foi acionado e acompanhou o caso.