Soldados da PMDF mortos em acidente são velados neste domingo (4/5)

Acontecem neste domingo (4/5) os velórios dos dois alunos do Curso de Formação de Praças XI da Polícia Militar do Distrito Federal que morreram em decorrência de um acidente de trânsito, na última sexta-feira (2/5).

Lucas Souza Diniz Adorni, 28 anos, está sendo velado no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia, de onde é sua família, desde às 10h. O horário do sepultamento não foi divulgado.

Ele era filho do delegado da Polícia Civil de Goiás, Daniel Felipe Diniz Adorni e morreu logo após o acidente, ainda no canteiro central da via onde o carro em que estava bateu em uma árvore, no Setor de Clubes Sul. Durante o atendimento inicial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Rafael Basílio Arnold dos Santos, 31, será velado no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, na capela 10, a partir das 14h30 deste domingo (4/5). O cortejo será iniciado às 16h30 e o sepultamento está marcado para às 17h.

O jovem sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e foi encaminhado para o Hospital de Base desorientado e sangrando pelo ferimento na cabeça. Mesmo recebendo assistência médica, ele morreu na manhã seguinte ao acidente, no sábado (3/5).

Entre os outros três ocupantes do carro, um HB2 branco, estavam duas mulheres e mais um homem, todos alunos do mesmo curso de formação. Uma das jovens sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e, assim como Rafael, foi levada para o Hospital de Base. Até o momento do fechamento da reportagem não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde de nenhum deles.

A dinâmica e mais detalhes sobre o acidente também não foram divulgados.