Adolescente de 13 anos é atropelado e sofre traumatismo craniano, em Taguatinga

Uma adolescente, de 13 anos, foi atropelada na noite do último domingo (4/05), na DF-001 Estrada Parque Contorno, na região de Taguatinga. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu à ocorrência por volta de 21h30, empenhando três viaturas.

Ao chegar ao local, a equipe de socorro encontrou a adolescente caída ao solo e desacordada. A vítima foi avaliada pelos socorristas, sendo constatado um Traumatismo Cranioencefálico (TCE), suspeita de fratura na perna direita, além de escoriações.

Imediatamente foi realizado o protocolo de trauma, e a vítima foi transportada em estado grave, inconsciente e com prioridade, para o Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

No local, também se encontrava o veículo Mercedes Sprinter, conduzido por um homem, de 47 anos, envolvido no acidente. O condutor da van foi avaliado pelos socorristas e, como não apresentava ferimentos, não precisou ser encaminhado para atendimento médico.

Não há informações a respeito da dinâmica do acidente. Não se encontravam presentes familiares da menor. O local ficou aos cuidados do Polícia Militar do Distrito Federal.