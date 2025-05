Semana começa do mais de 700 vagas de emprego no DF

Para participar dos processos seletivos é preciso cadastrar o currículo no aplicativo da CTPS ou ir em uma das unidades da agência do trabalhador. - (crédito: Divulgação/EBC)

A semana começa animadora para quem está procurando um emprego. Isto porque a Agência do Trabalhador está com 717 vagas abertas nesta segunda-feira (5/5), com salários que podem chegar a R$ 6 mil.

A oportunidade que oferece a maior remuneração é a de diretor de finanças, em Taguatinga Norte. A vaga é para pessoas com ensino superior completo em analista contábil, e requer experiência prévia na função.

O cargo com maior número de vagas abertas é o de ajudante de obras, no Itapoã. São 110 postos, para candidatos que tenham o ensino fundamental completo. Não é preciso ter experiência e o salário oferecido é de R$ 1.518.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), para participar dos processos seletivos é preciso cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Ainda segundo a pasta, mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, pois o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Sedet.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda