Casal é preso na Estrutural por corrupção de menores e outros crimes

Um casal foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde deste domingo (4/5), no Setor Norte da Cidade Estrutural, por tráfico de drogas e corrupção de menores. Cerca de 81 gramas de cocaína foram encontradas com a dupla.

Após obter informações sobre movimentações suspeitas na região, a polícia intensificou o patrulhamento na área e abordou os suspeitos.

Segundo a PMDF, os acusados utilizaram a filha de 11 anos para se livrarem de uma porção dos entorpecentes, mas não tiveram resultados positivos. A ação revelou o uso da criança para esconder a substância ilícita. Ambos foram conduzidos à 8ª DP.

