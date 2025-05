PM flagra desmatamento ilegal em área de preservação de Arniqueiras

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) impediu uma ação de desmatamento ilegal em uma Área de Preservação Permanente (APP), na tarde do último domingo (4/05). A PMDF recebeu a denúncia de crime ambiental via rádio patrulhamento, por volta de 13h, no Setor Habitacional Arniqueiras.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um trator, que realizava a retirada da vegetação superficial do solo. A área é de aproximadamente cinco mil metros quadrados e fica próxima a um córrego. O operador do trator, contratado para realizar o serviço, foi identificado e conduzido à 21ª Delegacia de Polícia.

A região, com declive de cerca de 80°, se caracteriza como uma Área de Preservação Permanente (APP), onde qualquer intervenção ambiental é proibida sem autorização dos órgãos competentes. Segundo informações colhidas no local, o desmatamento visava o parcelamento irregular do solo para futura ocupação da área.