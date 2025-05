Festival oferece show e oficinas gratuitas em escolas públicas do DF

Nos dias 6, 7 e 10 de maio acontece o Festival Cultural Nuestro Encontro, no Teatro dos Bancários, na Asa Sul. O evento é gratuito e, no sábado (10/5), trará o show da cantora Sarah Alencar, com participação especial de Flor Furacão. Além do show, acontecerão oficinas gratuitas de canto e percussão em escolas públicas do Distrito Federal nos dias 6 e 7 de maio. As aulas serão ministradas por Sarah Alencar, Danilo Sene e Lucas Ramalho. As atividades visam democratizar o acesso à arte, ensinando técnicas vocais, ritmos latino-americanos e integração musical, com turmas limitadas a 20 alunos.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla (mediante doação de 1kg de alimento). Realizado pelo Núcleo de Arte do Centro Oeste, com apoio do Ministério da Cultura e do Sindicato dos Bancários, o festival também oferece uma imersão artística que combina música, poesia e elementos visuais, refletindo a riqueza multicultural da capital.