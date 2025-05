Guará celebra aniversário de 56 anos nesta segunda (5/5)

Por Leonardo Rodrigues e Marcelo Thompson Flores

Nesta segunda-feira (5/5), o Guará completa 56 anos. Para comemorar, a Região Administrativa (RA) contará com a programação de 22 eventos oficiais. Atividades culturais, esportivas, sessão solene da Câmara Legislativa do DF e apresentação da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro são algumas das iniciativas propostas pela RA.

O tradicional desfile cívico, com direito a corte de bolo, será nesta terça (6/5), a partir das 8h, em frente à Administração Regional do Guará, e terá como tema a COP30 – 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

A apresentação da Orquestra Sinfônica, ocorre na quarta-feira (7/5), às 19h, no Auditório da Administração. O baile da 3ª idade, com eleição de rei e rainha, ficará para sexta-feira (9/5), das 9h às 18h, no Salão de Múltiplas Funções, localizado na QE 25.



Além desses, ocorrerão eventos durante todo o mês de maio, em prol da celebração do aniversário do guará. Comemorações como o 6º Torneio de Basquete de Rua do Guará, o Baile da Cidade, o Festival de Pipas, o Sambão de Aniversário do Guará, o Festival Expomix, a Missa de Aniversário, a Solenidade de Troca de Comando do 4º BPM e inauguração de PEC, a Campanha Maio Laranja, a Circuito do Lazer, o Culto de Ação de Graças, a Semana MEI com Feira de Artesanato, a Corrida Cross Urbano 7K, Sessão Solene da Câmara Legislativa e a Inauguração da nova Biblioteca Pública do Guará, acontecerão durante o quinto mês do ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pertencimento

Gabriel Rangel, 22 anos, que mora na QE 20 do Guará I e trabalha no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirma que apesar de já ter morado em outros locais no DF, é no Guará que se sente em casa. “Meu melhor amigo morou aqui por muito tempo. A maioria da minha família ainda está por aqui. Eu gosto muito, e por mim, não me mudaria nunca, não me vejo em outro local”, menciona

O estudante de Geografia na Universidade de Brasília (UnB), Miguel Guedes, de 22 anos, morou a vida inteira no Guará. Para ele, a cidade tem tudo que precisa para ser um bom lugar para morar. “Eu acho excelente. Aqui é um lugar fantástico. Morar no Guará é um privilégio. Tanto pela localização, que é perto de tudo, quanto pela infraestrutura que a gente tem a disposição todo o topo de serviço público que a gente precisa”. enfatiza

“É uma área cheia de serviços, comércio, lazer e cultura. Tem um shopping (Park Shopping) aqui do lado, por exemplo. Então aqui é um local muito vantajoso para quem mora aqui”, finaliza o estudante