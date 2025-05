Programação de aniversário do Guará conta com 22 eventos oficiais

A programação que celebra os 56 anos do Guará, cujo aniversário será em 5 de maio, contará com 22 eventos oficiais durante todo o mês. Desde atividades culturais, esportivas, sessão solene da Câmara Legislativa do DF até uma apresentação da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Os preparativos para a comemoração tiveram início em fevereiro com a criação de uma comissão organizadora oficial. O grupo conta com líderes comunitários, integrantes da sociedade civil, jornalistas e produtores culturais.

A programação tem início em 2 de maio, com o projeto Circula Cultura, organizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), em parceria com o Instituto Acolher. A iniciativa busca promover arte, cultura e entretenimento como forma de valorizar a identidade local e incentivar a economia criativa. Com shows ao vivo, apresentações culturais para crianças, exposição de artesanato e brechós, o Circula Cultura vai até 4 de maio, das 16h às 22h, na Praça da Moda, com entrada gratuita.

No sábado, 3 de maio, em frente à administração do Guará, a população recebe o Guará Fashion Day, com feira de artesanato, palestras e desfiles de moda. No domingo (4/5), às 9h, haverá um plantio em comemoração ao aniversário do Guará, no Parque Ecológico e Vivencial Bosque dos Eucaliptos.

O tradicional desfile cívico, com direito a corte de bolo, será em 6 de maio (terça-feira), a partir das 8h, em frente à Administração Regional do Guará, e terá como tema a COP30 — 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Na quarta-feira (7/4), a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional se apresenta às 19h, no auditório da administração.

No final de semana, de 9 a 11 de maio, a programação conta com feira de orquídeas, na Casa da Cultura; um Baile da 3ª idade, no Salão de Múltiplas Funções, dia 9; o 6º Torneio de Basquete de Rua do Guará, na Praça da QI 02, dia 10; o Baile da Cidade, no Salão de Múltiplas Funções, também dia 10; o Festival de Pipas, na QE 38, o Sambão de Aniversário do Guará, na Praça de Arerê, e a Missa de aniversário, todos os três últimos em 11 de maio.

A solenidade de troca de comando do 4º BPM será em 14 de maio, no 4º Batalhão de Polícia Militar. Já o Festival Expomix está marcado de 16 a 18 de maio, no estacionamento do CAVE — Centro Administrativo Vivencial e Esporte.

No dia 17, a cidade recebe a campanha do maio laranja, focada no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, na Praça da Moda. No mesmo dia, na praça da QI 14, o Circuito do Lazer promete uma programação com apresentações artísticas e culturais, feiras de artesanato e adoção de pet, espaço kids e serviços de saúde gratuitos.

O Ministério Family's Church ministra o Culto de Ação de Graças em 18 de maio. Durante a semana, de 19 a 23 de maio, o auditório da administração recebe a semana MEI com feira de artesanato. No dia 25, a Corrida Cross Urbano toma as ruas da cidade em um percurso de 7km dividido em uma volta completa no Kartódromo Ayrton Senna, no Parque Ezequias Heringer, uma volta na pista de BiciCross e a chegada no Teatro Arena CAVE.

A sessão solene da Câmara Legislativa será no auditório da administração, em 26 de maio. Para fechar a programação, em 30 de maio haverá a inauguração da nova Biblioteca Pública do Guará, localizada na sede da administração.