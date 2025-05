Guará em festa pelo aniversário de 56 anos; confira a programação

Por Marcelo Thompson Flores e Leonardo Rodrigues — Ontem (5/5), o Guará completou 56 anos. Para celebrar, a região administrativa receberá diversos eventos oficiais, durante todo o mês. Atividades culturais, esportivas, sessão solene na Câmara Legislativa do DF e apresentação da Orquestra Sinfônica Teatro Nacional Cláudio Santoro são algumas das iniciativas propostas pela região administrativa.

O tradicional desfile cívico, com direito a corte de bolo, será realizado hoje (6/5), a partir das 8h, em frente à Administração Regional, e terá como tema a COP30 — 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Já a apresentação da Orquestra Sinfônica, ocorrerá amanhã, às 19h, no Auditório da Administração. O baile da 3ª idade, com eleição de rei e rainha, ficará para esta sexta-feira, das 9h às 18h, no Salão de Múltiplas Funções, localizado na QE 25.

A festa conta ainda com torneio de basquete de rua, baile da cidade, festival de pipas, sambão, culto de Ação de Graças, sessão solene na Câmara Legislativa e a inauguração da nova Biblioteca Pública do Guará, entre diversas atividades. (Veja programação abaixo)











Menísia Campos, 42 anos, mora no Guará desde que nasceu e trabalha vendendo doces em frente à Estação Guará. Para ela, a cidade é um lugar muito tranquilo para morar: "É uma cidade muito boa, tem tudo muito perto. Isso facilita o comércio aqui", disse.

Miguel Pedro Gomes da Silva morou no Guará grande parte da vida. Apesar de ter passado um momento da vida em Taguatinga, o empresário de 26 anos fala que a Região Administrativa está melhorando com o tempo. "Tem uns barzinhos melhores. A tradicional batalha de rima fez muita história. Tem muitos lugares legais. Tá evoluindo pra caramba. Meus 'rolês' são sempre por aqui", complementa.

Morador do Guará há 12 anos, Ellison Elias, trabalhador informal de 38 anos, diz que dá para resolver todas suas questões no Guará. "Quando vou ao banco, hospital, mercado ou qualquer outro comércio, resolvo aqui mesmo", enfatiza.

"O metrô aqui também facilita muito, além de ter duas estações na cidade, te leva pra área central e a outros locais importantes, como Taguatinga, que é onde eu trabalho atualmente", finaliza.

Rejane Barros, 60 anos, trabalha na feira do Guará e mora na região há cerca de 25 anos. Apesar da maior parte de sua família morar no Piauí, nunca sentiu vontade de se mudar para outro lugar: "Eu resolvo tudo no Guará. Se precisar ir ao banco, hospital, farmácia, loteria, sorveteria, comércio, mercado, tem tudo. Eu acho muito bom morar aqui e não pretendo me mudar tão cedo."

Programação

Desfile Cívico e Corte do Bolo

Data: 6 de maio (terça-feira).

Horário: 8h às 11h30.

Local: Em frente à Administração



Apresentação da Orquestra Sinfônica

Data: 7 de maio (quarta-feira). Horário: 19h. Local: Auditório da Administração

Feira de Orquídeas

Data: 9 a 11 de maio

Horário: 9h às 18h

Local: Casa da Cultura

Baile da 3ª Idade

(Eleição do rei e Rainha)

Data: 9 de maio (sexta-feira)

Horário: 19h. Local: Salão de Múltiplas Funções (QE 25)

6º Torneio de Basquete de Rua do Guará ‘

Data: 10 de maio (sábado). Horário: 8h30. Local: Praça da QI 02

Baile da Cidade

Data: 10 de maio (sábado)

Horário: 22h. Local: Salão de Múltiplas Funções (QE 25)

Festival de Pipas

Data: 11 de maio (domingo)

Horário: 9h. Local: QE 38

Sambão de Aniversário do Guará

Data: 11 de maio (domingo)

Horário: 16h. Local: Praça do Arerê (QE 40)



Festival Expomix

Data: 16 a 18 de maio

Horário: 17h. Local: Estacionamento do Cave

Missa de Aniversário

Data: 11 de maio (domingo)

Horário: 19h Local: Paróquia São Paulo Apóstolo (QE 07)

Solenidade de Troca de Comando do 4º BPM e inauguração de PEC

Data: 14 de maio (quarta-feira)Horário: 16h.

Local: 4º Batalhão de Polícia Militar

Campanha Maio Laranja

Data: 17 de maio (sábado).

Horário: 10h. Local: Praça da Moda (QE 40)

Circuito do Lazer

Data: 17 de maio (sábado)

Horário: 9h às 17h, Local: Praça da QI 14

Culto de Ação de Graças

Data: 18 de maio (domingo)

Horário: 18h. Local: Ministério Family’s Church (QE 40)

Semana MEI com Feira de Artesanato

Data: 19 a 23 de maio.

Horário: 14h30 às 16h30. Local: Auditório da Administração

Corrida Cross Urbano 7K

Data: 25 de maio (domingo)

Horário: 7h, Local: Cave

Rua do Lazer – Edição Especial

Data: 25 de maio (domingo)

Horário: 8h às 16h

Local: Avenida Central do Guará II

Sessão Solene da Câmara Legislativa

Data: 26 de maio (segunda)

Horário: 19h

Local: Auditório da Administração

Inauguração da nova

Biblioteca Pública do Guará

Data: 30 de maio (sexta-feira)

Horário: 10h

Local: Sede da Administração

*Estagiários sob a supervisão de Márcia Machado

