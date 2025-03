Administração do Guará lança campanha de arrecadação de gibis

A administração do Guará lançou uma campanha de arrecadação de gibis e revistas em quadrinhos para todas as idades. O objetivo é adquirir novos livros para a nova Biblioteca Pública da Casa da Cultura, no Guará, que contará com um espaço exclusivo para histórias em quadrinhos - uma gibiteca.

A Casa da Cultura do Guará, a Administração Regional do Guará, o 4° Batalhão da Polícia Militar no Guará II e a galeria Pilastra, no Polo de Modas, são os quatro pontos de arrecadação dos gibis. Também são aceitos materiais de arte e jogos educativos, como xadrez e quebra-cabeça.

A nova Biblioteca Pública da Casa da Cultura, conta com recursos de R$240 mil e deve ser concluída até o final de abril. Além da gibiteca, terá também, um acervo diversificado, áreas para leitura e estudo, espaço infantil e sala de descanso.

Julimar dos Santos, gerente de Cultura da Administração Regional do Guará, afirma que a criação da gibiteca é um sonho antigo. “Sempre quis montar uma gibiteca, pois sei da importância desse espaço para incentivar a leitura entre crianças e jovens”, relata.