Homem de 79 anos morre após parada cardiorrespiratória na EPTG

Um homem de 79 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória na tarde desta segunda-feira (5/5), na Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG), em frente ao supermercado Ultrabox.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência, com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram o idoso em parada cardiorrespiratória.

Após aproximadamente 50 minutos de tentativas de reanimação, a vítima não respondeu aos procedimentos e teve o óbito declarado no local. Para viabilizar o atendimento, uma das faixas de rolamento precisou ser interditada.

A área ficou sob os cuidados do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para investigar o caso.