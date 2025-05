Recanto das Emas recebe 1º Centro de Referência da Mulher Brasileira do DF

Foi inaugurado, na manhã desta terça-feira (6/5), o primeiro Centro de Referência da Mulher Brasileira do Distrito Federal (CRMB). A unidade, localizada no Recanto das Emas, passa a integrar a rede de enfrentamento à violência de gênero e de promoção da autonomia feminina. Trata-se de uma parceria entre o Ministério da Mulher, a secretaria da Mulher do DF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

O local, que será um ponto de apoio e orientação para mulheres em situação de violência, terá atendimento gratuito e espontâneo conduzido por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e educadores sociais. Haverá, também, a oportunidade de se capacitar profissionalmente. O espaço conta com salas de atendimento psicossocial, brinquedoteca com fraldário, recepção, salas administrativas e espaço de convivência.

Presente na solenidade, a nova ministra da Mulher, Márcia Lopes, reforçou que o papel das políticas públicas para as mulheres é não apenas acolher em situações de vulnerabilidade, mas também garantir necessidades básicas, como saúde, educação, cultura e segurança. "As mulheres não querem só falar da violência que sofreram — vão falar disso à medida que sentirem confiança nas equipes. Mas querem também poder pensar no futuro, em outros espaços de participação e em seu protagonismo. E esse é um espaço próprio para isso", afirmou.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) lembrou que o CRMB é a porta de entrada para que mulheres em condições de vulnerabilidade possam sair desta situação, com condições de trabalho ou mesmo empregadas. "A independência financeira traz mais segurança para as mulheres", disse. Segundo o chefe do Executivo, na próxima sexta-feira (9/5), a segunda CRMB será inaugurada em São Sebastião. Sol Nascente e Sobradinho II também terão unidades do Centro.

"Nessa casa, teremos empreendedorismo. A mulher terá, nesse espaço, uma porta de entrada. E queremos que se torne uma porta de saída para que se livrem da violência", afirmou Giselle Ferreira, secretária da Mulher do DF. Diferentemente da Casa da Mulher Brasileira, localizada em Ceilândia, o CRMB não oferece alojamento temporário. O Centro vai funcionar das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. Os serviços gratuitos não precisam de agendamento prévio nem são restritos aos moradores do Recanto das Emas.