Saiba quem é o foragido que executou mulher que pilotava moto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou a foto de um dos homens suspeitos de executar uma mulher a tiros enquanto ela pilotava uma moto, na BR-040, em Santa Maria. Antônio Carlos Pessoa é considerado foragido da Justiça. O irmão dele, Manoel Pessoa, foi preso na manhã desta terça-feira (6/5).

O crime ocorreu em 8 de abril e vitimou Rosemeire Gomes Tavares, 51 anos. No dia do crime, a mulher saiu da Cidade Ocidental (GO), município onde morava, para ir a Brasília. No caminho, enquanto pilotava a moto, os dois irmãos emparelharam o carro que dirigiam com a motocicleta e abriram fogo contra a mulher. Foram efetuados, ao menos, cinco tiros e Rosimeire morreu na hora.

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (6/5), as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos dois suspeitos, que eram vizinhos de Rosemeire. As investigações levam a crer que uma briga entre a vítima e os suspeitos levaram ao homicídio. Um deles foi preso e o outro não foi localizado.

De acordo com a apuração policial, as discussões entre os irmãos e a vítima eram recorrentes. Inclusive, os três protagonizaram um desentendimento horas antes do crime.

Um dos motivos para a briga era porque Rosemeire acusava os dois suspeitos de furtarem os celulares do marido dela. No entanto, a polícia descobriu que o marido costumava ingerir bebidas alcóolicas e perdia os aparelhos.

Durante as buscas desta terça, policiais apreenderam o Argo supostamente utilizado para o crime, bem como celulares. Os objetos serão encaminhados para a perícia.