Mais de 16 kg de maconha são apreendidos pela PRF em ônibus na BR 040

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 16Kg de maconha durante uma fiscalização de rotina na BR-040, nesta terça-feira (6/5). A droga estava escondida nas bagagens de uma passageira, de 51 anos, que se encontrava dentro de um ônibus interestadual com destino ao Nordeste.

A ação foi conduzida pelo Grupo de Operações com Cães da PRF no Distrito Federal (GOC/DF). O cão farejador Lacan sinalizou positivamente para uma mochila, pertencente à passageira, durante a vistoria das bagagens de mão. Ao ser questionada, a mulher informou que também possuía uma mala no compartimento inferior do veículo.

Com o apoio do cão, a equipe identificou a presença de substância ilícita na segunda bagagem. No final da fiscalização, os policiais encontraram um total de 16,2Kg de maconha distribuídos entre os dois volumes.

A mulher informou que recebeu as bagagens na rodoviária de Uberaba/MG, mas não soube informar quanto receberia pelo transporte, ou seja, o valor seria acertado depois. Diante do flagrante, a passageira foi detida e encaminhada, juntamente com a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.