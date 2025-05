GDF prorroga inscrições do projeto Encena 2025 até o dia 14/5

* Marcelo Thompson Flores

Foram prorrogadas até 14/5 as inscrições para o projeto Educação Fiscal EnCena 2025, inciativa promovida pelo GDF que avaliará a capacitação de professores da rede pública de ensino. Os participantes que obtiverem as melhores notas serão premiados. A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Economia (SEEC-DF).



Apenas educadores do DF, que trabalham com estudantes do 4º ano do fundamental até os do 3º ano do ensino médio, podem se inscrever.

As inscrições estão limitadas a um máximo de cem candidatos, dois por instituição de ensino, e podem ser feitas no site da Secretaria de Economia.