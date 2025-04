Professores cobram reestruturação, reajuste e convocação de aprovados

Os professores da rede pública de ensino do Distrito Federal realizaram, na manhã desta quarta-feira (23/4), uma assembleia-geral nos gramado da Funarte. Durante as votações, foi definido que, a partir do diálogo com o governo, marcado para os dias 6 e 20 de maio, será decretada, ou não, a greve geral da classe para o dia 27 do mesmo mês.

Entre as principais reivindicações estão a reestruturação da carreira, a convocação de professores aprovados em processos seletivos para assumir cargos e o reajuste salarial. Para a diretora do Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF), Márcia Gilda, há também outras demandas por parte dos educadores.

"Nós temos outros pontos, que é a progressão vertical também, incorporação de gratificações, por exemplo, de ensino especial, porque hoje a educação é inclusiva. Todos nós temos o desafio de oferecer uma boa educação inclusiva e garanti-la aos nossos estudantes", pontuou a professora, que faz parte da Comissão de Negociação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pedro e Gerlane defendem um projeto de educação para o DF (foto: Bruna Pauxis/CB/DA Press)

Para o professor de história Pedro de Carvalho, 40 anos, falta um projeto para a educação do DF, que tem sido restrito ao ensino privado. "O projeto que tenho visto, nacionalmente, tem sido setorial e não abrange a educação pública, ao menos do DF", diz.

Em concordância, a pedagoga e professora de matemática Gerlane Ataídes, 45, afirma que maioria dos contratos apresentam condições precarizadas de trabalho, cuja remuneração está em defasagem em relação à inflação.

"Os professores acabam tirando recursos próprios para poder fazer com que as coisas aconteçam. Não há uma valorização e respeito do governo em relação ao desenvolvimento da educação e ao desenvolvimento acadêmico da nossa classe", destaca Gerlane.

O Correio tenta contato com a secretaria de Educação que, até o momento, não se manifestou.