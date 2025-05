Faccionada que recrutava membros para o CV é presa

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PMDF), nesta terça-feira (6/5), suspeita de integrar a facção carioca Comando Vermelho (CV) e atuar no recrutamento de novos membros. A ação faz parte da operação Akainku, conduzida pela Polícia Federal e pela Polícia Civil (PCDF), com o objetivo de cumprir 30 mandados de prisão relacionados à atuação de facções criminosas no DF.

A mulher foi detida em uma parada de ônibus na região do Arapoanga, onde ela se preparava para fugir. A equipe da PM patrulhava na área quando, munida de informações repassadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF), localizou a suspeita, que havia conseguido escapar das diligências realizadas pela manhã, durante a operação policial na região.

Com um mandado de prisão em aberto, a mulher foi encaminhada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor).