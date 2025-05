CLDF autoriza criação de nova diretoria no Metrô-DF

O projeto de lei que permite a criação de uma nova diretoria na Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF) foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nesta terça-feira (6/5). A Diretoria de Planejamento terá 46 novos cargos, com salários de até R$ 15 mil, para compor o setor. O projeto é de autoria do Poder Executivo.

Por meio de nota, o Metrô DF explicou que a criação da nova diretoria se faz necessária devido ao projeto de expansão das operações da companhia e da ampliação das linhas em Ceilândia e Samambaia. “Essa diretoria atuará na coordenação de áreas essenciais, como estudos, planejamento estratégico e institucional, inovação tecnológica, meio ambiente e sustentabilidade”, explicou a companhia.

“Em cumprimento à legislação vigente no DF, a nova equipe poderá ser composta de servidores públicos e cargos de livre provimento, a serem ocupados por profissionais que tenham as qualificações técnicas necessárias para desempenhar o papel para qual a diretoria está sendo proposta”, complementou a nota.

O deputado Max Maciel (Psol), um dos opositores ao projeto, afirmou que "a aprovação (da nova diretoria) acontece em um cenário de subinvestimento: entre 2019 e 2024, cerca de R$ 600 milhões deixaram de ser empenhados em manutenção. Além disso, apenas 16 dos 32 trens estão funcionando”.

Para ele, a aprovação é precipitada. "Antes de autorizar uma estrutura com impacto milionário anual, seria fundamental que a direção do Metrô comparecesse à Câmara Legislativa para explicar o objetivo da nova diretoria e a função dos 46 cargos. Defendemos a valorização do Metrô-DF, mas isso deve ocorrer com transparência”, acrescentou.

Além da Presidência, o Metrô-DF tem quatro diretorias: Diretoria de Administração, Diretoria de Operação e Manutenção, Diretora Técnica e Diretora Financeira e Comercial. O impacto aos cofres públicos com a criação da Diretoria de PLanejamento será de R$ 9 milhões anuais.



*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho