Grupo recrutava pessoas em situação de rua para aplicar golpe em bancos

A Divisão de Repressão a Fraudes da Polícia Civil do Distrito Federal (Difraudes/PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (8/5), a operação Falso Abrigo, em Goiânia. Um homem foi preso suspeito de praticar uma série de fraudes bancárias em Brasília e na capital de Goiás.

As investigações começaram depois da suspeita do uso de documentos falsos na tentativa de abertura de uma conta bancária na Asa Sul. De acordo com a polícia, o investigado recrutava pessoas em vulnerabilidade social — principalmente em situação de rua — e as induzia a abrir contas e contrair empréstimos com o uso de comprovantes de renda e residência falsificados.

Após a liberação dos valores pelos bancos, os saques eram feitos e o dinheiro repartido entre os integrantes do esquema. Os prejuízos, segundo os investigadores, recaíam integralmente sobre as instituições financeiras.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva, que foi executado em Goiânia. A polícia apura se há outras pessoas envolvidas no esquema e a extensão dos danos provocados pela quadrilha.