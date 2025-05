Indústria de embalagens do DF movimentou meio bilhão com notas falsas

Uma empresa de embalagens plásticas do Distrito Federal foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PCDF) por suspeita de movimentar cerca de R$ 500 milhões desde 2018 — ano de fundação — sem recolher impostos. A ação foi desencadeada pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/Decor), em conjunto com a Subsecretaria da Receita do DF (Surec/Seec).

Siga o canal do Correio no WhatsApp.

As investigações apontaram que a empresa investigada agia como uma “noteira”, criada para emitir notas falsas e gerar crédito tributário fraudulento para outras empresas. A polícia constatou que as empresas beneficiadas com o “crédito podre” também são do ramo da indústria de embalagens plásticas, sediadas em São Paulo, e tinham como sócios ou representantes os mesmos da empresa inicialmente investigada pela PCDF.

O crime era praticado, pelo menos, desde 2018, e a dívida aos cofres do GDF acumulada pela empresa investigada alcança, atualmente, R$ 47 milhões.