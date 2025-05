Vídeo: polícia desmonta estrutura sofisticada de cultivo de maconha no Lago Sul

Climatização, iluminação artificial e controle automatizado. Assim era o espaço onde um homem de 36 anos cultivava maconha e produzia derivados da planta, de forma ilegal, destinados à venda. A estrutura completa, localizada em um condomínio de alto padrão no Lago Sul, foi desmontada pela Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal (Cord/PCDF), na manhã desta quinta-feira (8/5).

A investigação começou após o recebimento de denúncias que apontavam a existência de uma plantação de maconha no local, cujo cultivo resultaria na venda da planta e das sementes/clones. O suspeito, um advogado, foi identificado como responsável pela produção ilegal da erva e de seus derivados. Em consulta aos sistemas disponíveis, não foi encontrada qualquer autorização judicial para a manutenção do plantio.

A mansão do investigado era utilizada para o cultivo de plantas com alto teor de THC — principal composto psicoativo da cannabis — com o fim de extrair o haxixe, forma concentrada da substância, além da produção de clones, visando à disseminação de plantas com melhoramento genético.

Nas redes sociais, o suspeito divulgava os produtos ilícitos, demonstrando técnicas de extração e apresentando variedades da planta, constatando-se a promoção e incentivo ao uso e cultivo ilegal da substância. O homem foi preso e a estrutura, desmontada.

