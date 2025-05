Criança de 3 anos cai do terceiro andar de prédio em Taguatinga

Ao chegar no local, os bombeiros disseram ter encontrado a criança imóvel, no chão - (crédito: CBMDF)

Uma menina de três anos caiu do terceiro andar de um prédio, na QSE 06, em Taguatinga Sul, na tarde desta quinta-feira (8/5).

De acordo com Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar ao local da emergência, os militares foram informados por pessoas próximas que a vítima havia acabado de cair do edifício e a encontraram no chão, imóvel.

Os bombeiros iniciaram, imediatamente, a avaliação e transportaram a criança, acordada e sem sinais de trauma, para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).