Brasília será cidade-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) confirmou que Brasília será uma das cidades-sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira (7/5), pelas redes sociais do presidente da FIFA, Gianni Infantino. A competição ocorrerá no Brasil, com partidas programadas na capital federal. Os jogos serão realizados no Mané Garrincha.

Além de Brasília, foram escolhidas outras sete cidades entre as 12 que manifestaram o desejo de receber os jogos do Mundial: Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) foram as selecionadas. Belém (PA), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Natal (RN) ficaram de fora da edição.

“Em pouco mais de dois anos, o maior evento esportivo feminino do mundo chegará ao Brasil e à América do Sul pela primeira vez. Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas: o mundo experimentará a energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer. Com a enorme paixão de vocês pelo futebol, 2027 será realmente espetacular”, anunciou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nas redes sociais.

Feliz com o anúncio, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também se pronunciou. “Fiquei satisfeito com essa notícia, da Copa do Mundo Feminina, principalmente porque, aqui no Distrito Federal, a gente valoriza muito a questão das mulheres, temos feito vários programas que estão sendo exemplos nacionais. Trabalhei muito para que esses jogos viessem para cá, e hoje nós tivemos a confirmação, com a iluminação de vários prédios em Brasília, mostrando as cores da bandeira brasileira. Brasília está preparada, nossa cidade está preparada e vai mostrar para o Brasil e para o mundo um grande exemplo de civilidade e de participação no futebol feminino”, afirma.

O Mané Garrincha já recebeu 11 jogos da equipe masculina até o momento, por competições como Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, amistosos e Eliminatórias. Já pela Seleção feminina, o estádio recebeu a equipe em julho de 2023, no último amistoso antes da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia.