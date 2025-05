Projeto incentiva distribuição de absorventes em banheiros públicos

Foi lançado, na manhã desta quinta-feira (8/5), o projeto Absorva o Bem, que fornece absorventes gratuitos em banheiros públicos com grande circulação de pessoas no Distrito Federal. A iniciativa da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade visa garantir acolhimento e segurança para quem menstrua. Com o lema "se precisar, pegue; se puder, doe", o programa incentiva a distribuição dos itens de higiene.

A vice-governadora Celina Leão (PP) lembrou já existir a distribuição de absorventes a pessoas em situação de vulnerabilidade pela Secretaria de Saúde, via Farmácia Popular, mas que o Absorva o Bem é voltado para todos que menstruam e que, por ventura, precisem de um absorvente em espaços como órgãos públicos e estações de metrô.

"Os dados falam que as nossas meninas em vulnerabilidade chegam a faltar às escolas públicas cerca de 60 dias por ano. Não estamos falando de doar absorvente. Estamos falando de colocar meninas nas escolas. Estamos falando sobre essas meninas terem condições de ter saúde, porque, dependendo do que usam, podem desenvolver infecções", declarou a vice-governadora.

Idealizadora do projeto, a secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, contou que a iniciativa partiu de uma escuta ativa. "Estava na Estrutural e uma senhora me alertou que não poderia demorar na conversa comigo. Ela disse 'preciso voltar logo para casa, pois estou menstruada, o fluxo está forte e não tenho absorventes'. Com isso, pensei: por que não trabalhar a dignidade menstrual?", relatou na solenidade, ocorrida no Palácio do Buriti.

Caixas instaladas nos banheiros públicos funcionarão como pontos solidários. Nesses espaços, é possível pegar ou doar os absorventes. Inicialmente, as caixas serão instaladas em 40 pontos, incluindo administrações regionais, defensorias e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), mas o objetivo é expandi-los para 100.

A iniciativa já mobilizou diferentes órgãos parceiros, que arrecadaram mais de 30 mil absorventes. Entre as entidades estão a Câmara Legislativa do DF, o Tribunal de Justiça do DF, o Tribunal de Contas do DF, a Defensoria Pública do DF, o Ministério Público do DF e a Procuradoria-Geral do DF, além de secretarias de Estado e administrações regionais.