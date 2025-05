Concurso da Adasa tem validade prorrogada por mais dois anos

O prazo de validade do último concurso público da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) foi prorrogado por mais dois anos, a partir de 10 de julho. A prorrogação é válida exclusivamente para o cargo de Regulador de Serviços Públicos, que teve o resultado final divulgado em 7 de julho de 2023.

Leia também: A importância de motivar pacientes em recuperação neurológica



O concurso público do órgão, feito em 2022, já nomeou 25 candidatos, cumprindo o compromisso da Agência de convocar todos os aprovados dentro do prazo legal. Com a prorrogação, a Adasa tem a possibilidade de convocar os candidatos classificados na lista de espera.