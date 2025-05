A importância de motivar pacientes em recuperação neurológica

Um dos principais temas do congresso, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões - (crédito: Alícia Pilar/Rede Sarah)

A tarde do segundo dia do 1º Congresso Latino-Americano da World Federation for Neurorehabilitation (WFNR), nesta quinta-feira (8/5) em Brasília, teve como destaque a palestra da neurologista e pesquisadora Dana Boering. Ela — que é secretária-geral da Federação Europeia de Neurorreabilitação — abordou o motivação dos pacientes que buscam recuperar funções neurológicas comprometidas. A especialista alemã defendeu a importância de pensar o tratamento além dos protocolos médicos tradicionais, incorporando elementos ambientais, emocionais e até musicais no processo de recuperação.

Para Boering, a motivação deve ser encarada como um estado natural do ser humano, e não como algo a ser instaurado artificialmente. Ela propôs que os profissionais repensem o ambiente hospitalar, criando espaços mais agradáveis e estimulantes. “Precisamos desenvolver equipamentos que interajam com o paciente, promover competições com outros pacientes ou parceiros virtuais, tornar o hospital um lugar acessível, envolvente e emocionalmente positivo”, afirmou.

Durante sua apresentação, a pesquisadora destacou a importância do ambiente enriquecido na recuperação de pessoas com lesões cerebrais. Segundo ela, estudo recentes mostram que estímulos variados e significativos têm efeitos positivos no comportamento e na neuroplasticidade — capacidade do cérebro de realizar novas conexões. No entanto, alertou para a falta de padronização desses ambientes na prática clínica, o que dificulta a comparação de resultados entre centros de tratamento.

A palestra também explorou o uso de tecnologias como realidade virtual e gamificação na reabilitação. "Essas ferramentas oferecem oportunidades para o paciente cooperar, competir e se envolver de forma mais ativa, especialmente quando há eventos inesperados que estimulam o cérebro", explicou. Segundo Boering, esses elementos aumentam o engajamento do paciente e podem potencializar os efeitos terapêuticos. Ela encerrou sua fala, destacando o papel da música no estímulo do sistema dopaminérgico, relacionado ao prazer e à motivação. “Ouvir música rítmica ativa áreas do cérebro ligadas à função motora, à fala e melhora a cognição”, explicou a neurologista.