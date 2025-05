Power Couple: Esdras defende Gretchen e a coloca acima de Anitta

A primeira eliminação do "Power Couple Brasil 7" já rendeu o maior climão! Enquanto Giovanna Menezes e Diego Superbi deram adeus ao programa, Gretchen quase seguiu o mesmo caminho. Irritada com a permanência de rivais que considera irrelevantes, a rainha do rebolado ameaçou deixar a competição, causando aquele caos típico de reality.

Esdras de Souza, marido da cantora, não ficou calado. Em um surto de proteção, ele partiu pra cima dos adversários e soltou o verbo, defendendo a importância da esposa no cenário musical.

"Ela é a Gretchen, pô! Abriu as portas para artistas como Anitta e Iza. Tem que respeitar!", disparou, sem economizar nas palavras.

Mesmo com o sangue quente, Gretchen foi convencida a repensar a saída do programa após uma conversa com aliados. Ela chegou a dizer que, se continuasse, seria por conta das amizades que fez na mansão. "Se a gente ficar, é por vocês", desabafou a cantora, ainda abalada com as tretas.

O casal segue como uma das duplas mais explosivas do reality, e já está claro que eles não vão abaixar a cabeça para ninguém. Gretchen até pediu para Esdras pegar leve nas palavras, mas ele parece determinado a proteger o nome da esposa a qualquer custo.