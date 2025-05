Mesmo com nuvens, o DF terá um sábado (10/5) quente e sem chuva

DF amanhece com muitas nuvens no céu - (crédito: Foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Com a chegada de maio, a chuva se despede dos brasilienses. Neste sábado (10/5), a previsão do tempo para a capital é típica do período de seca: temperatura alta, queda na umidade durante a tarde e céu ainda bastante nublado. A possibilidade de precipitações, no entanto, é mínima. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura máxima esperada é de 29°C, enquanto a mínima registrada foi de 18°C. Uma amplitude térmica de 11°C que chama atenção, embora não seja das maiores do período seco. A umidade relativa do ar começou em 90% e pode cair para menos de 45%, valor que não chega a ser alarmante para os brasilienses.

A tarde será o período mais quente e seco do dia. Por isso, em caso de atividades físicas ou ao ar livre, a recomendação é usar filtro solar — já que as nuvens não impedem queimaduras solares — e manter-se bem hidratado, afinal será o momento de menor umidade.