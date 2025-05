Maio marca início da seca em Brasília e exige cuidados com a saúde

O padrão climático típico desta época é de manhãs frias, elevação das temperaturas ao longo do dia e novo resfriamento no fim da tarde - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O mês de maio marca, em Brasília, o auge do outono e o início da estação seca, que se estende até setembro. na quinta-feira (1/5), o primeiro dia do mês amanheceu nublado e a mínima chegou a 19,2º C durante a madrugada.

A partir de agora, com a diminuição das chuvas, a umidade relativa do ar começa a cair significativamente, e a paisagem do Cerrado perde o verde vibrante para dar lugar aos tons secos e amarelados típicos da estiagem.

Nesse período, o céu permanece limpo por vários dias consecutivos, sem previsão de chuva. A população deve redobrar os cuidados com a saúde, especialmente com a hidratação e o trato respiratório, já que a baixa umidade do ar pode causar desconfortos e agravar doenças respiratórias.

É também o momento de tirar os casacos do armário. Segundo a meteorologista Andrea Ramos, o padrão climático típico desta época é de manhãs frias, elevação das temperaturas ao longo do dia e novo resfriamento no fim da tarde. "Maio e junho são marcados pelo clima seco do inverno. A baixa umidade favorece o frio nas madrugadas e o início de um período prolongado sem chuvas", explica.

O meteorologista Olívio Bahia reforça que a seca se instala de forma gradual. "Ela não é sentida de imediato. Leva algumas semanas para que o solo e a vegetação, ainda úmidos pelas chuvas anteriores, comecem a secar. Aos poucos, a paisagem vai mudando", detalha. Ele também prevê dias mais frios nas próximas semanas, com aumento de nevoeiros e queda ainda maior da umidade.

Alerta

Em 2024, Brasília registrou uma das secas mais severas da história, com 167 dias consecutivos sem chuva — superando o recorde anterior, de 163 dias, em 1963. Neste ano, no entanto, as condições são diferentes. Andrea Ramos explica que, em 2025, não há a influência do fenômeno El Niño, que, no ano passado, contribuiu para a redução das chuvas no Centro-Oeste.

"No ano passado, o El Niño inibiu a formação do canal de umidade que traz as chuvas para a região. Neste ano, com a neutralidade climática, as estações tendem a se comportar de maneira mais tradicional, com chuvas até março e a estiagem começando agora em maio", esclarece.

Cuidados com a saúde

O pneumologista Rodolfo Bacelar alerta que o ar seco já é, por si só, um agressor das vias respiratórias. Ele pode causar irritação, inflamação, aumento de poluentes no ar e agravar quadros como asma, rinite e bronquite. "A baixa umidade intensifica sintomas respiratórios e também provoca boca seca, irritação nos olhos e garganta", afirma.

Para crianças e idosos, os cuidados devem ser redobrados, já que são mais vulneráveis aos efeitos do clima seco. "Esses grupos podem desenvolver quadros graves, como a intermação — quando o corpo perde a capacidade de se resfriar adequadamente. A hidratação e o controle da temperatura dos ambientes são fundamentais", destaca Bacelar.

Pessoas com doenças respiratórias devem manter o tratamento em dia e ter um plano de ação elaborado com seu médico para lidar com crises. "É essencial evitar gatilhos como poeira, mofo e fumaça. E nunca recorrer à automedicação", alerta o pneumologista.

Alimentação

Durante o período seco, a alimentação também pode ajudar na adaptação ao clima. Bacelar recomenda consumir frutas ricas em água, como melancia, melão e laranja, além de evitar refeições pesadas e bebidas alcoólicas ou com excesso de cafeína.

Se houver sintomas como falta de ar, chiado no peito, tosse persistente, sangue na expectoração ou piora do estado geral em idosos e crianças, o médico orienta a procurar atendimento médico imediatamente.

Previsão do tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira (2/5) é de um dia sem chuvas, com muitas nuvens e névoa úmida pela manhã. A tarde e a noite devem ser de poucas nuvens no céu. A previsão de mínima é de 16°C e máxima, de 27°C, com umidade girando em torno de 50% a 95%, com ventos fracos e moderados.

Recomendações

- Manter-se bem hidratado;

- Limpar a casa com pano úmido, evitando vassouras;

- Utilizar soro fisiológico para hidratar as vias nasais;

- Usar máscaras em locais com excesso de poeira ou fumaça;

- Colocar bacias com água ou panos úmidos nos cômodos;

- Vestir roupas leves que permitam a transpiração;

- Evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais secos, entre 9h e 16h.