Homem executado a tiros em bar era farmacêutico e tinha 44 anos

O homem executado a tiros em um bar, na QN 15 do Riacho Fundo 2, na noite deste domingo (11/5), tinha 44 anos e trabalhava como farmacêutico. A vítima foi identificada como Wesley Gomes dos Santos.

Ao Correio, o segundo-tenente da Polícia Militar Thiago Souza, responsável pelo policiamento na região, contou que a vítima não tem antecedentes criminais. No bar, Wesley estava na companhia do irmão e de amigos. "Segundo populares, parou uma moto ao lado dele e efetuou ao menos três disparos. O que chama a atenção é que, com a chegada das viaturas, o bar fechou as portas e as testemunhas só sabiam informar que era uma moto", explicou.

No momento do ataque, dezenas de pessoas estavam no estabelecimento. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e tentaram reanimar a vítima — que estava em parada cardíaca —, mas ela não resistiu e morreu.

De acordo com o segundo-tenente, foi acionado o plano de enfrentamento a homicídios, que conta com o reforço de viaturas e o fechamentos das principais vias.