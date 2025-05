Homem embriagado é preso após bater carro e fugir, em Ceilândia

Um homem foi preso por embriaguez após colidir o carro na traseira de um Ford Ka e fugir, na noite deste domingo (11/05), em Ceilândia. A equipe do Grupo Tático Rural (GTR) foi acionada por populares para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram somente o Ford Ka e testemunhas informaram que o condutor do outro veículo, um VW Golf, havia fugido do local. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal prestou socorro à vítima, que apresentava queixas de pancada na cabeça e dificuldade de comunicação. O homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para avaliação médica.

Posteriormente, o condutor do VW Golf se apresentou espontaneamente. Com apoio da equipe de trânsito do 10º BPM, foi realizado o teste do etilômetro, que constatou a embriaguez do motorista. Diante dos fatos, foram lavrados autos de infração de natureza gravíssima, tanto pela condução sob efeito de álcool quanto pela omissão de socorro e evasão do local do acidente, o que inviabilizou a realização de perícia por parte da Polícia Civil.

Além das penalidades administrativas, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, permanecendo preso, sem direito à fiança.