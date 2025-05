Motorista morre ao bater em caminhão, na BR-414, em Cocalzinho de Goiás

Motorista de 40 anos morreu na hora. O carro envolvido no acidente era um Volkswagen Polo - (crédito: Reprodução PRFGO)

Um homem de 40 anos morreu ao bater de frente com um caminhão na BR-414, Km 390, no município de Cocalzinho de Goiás. O acidente registrado na noite de domingo (11/5).

Conforme divulgado pela Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), o carro seguia no sentido Corumbá de Goiás – Cocalzinho de Goiás, enquanto o caminhão trafegava no sentido oposto. "Por razões ainda não esclarecidas, o veículo de passeio invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão", informa a corporação em nota.

O veículo envolvido no acidente era um Volkswagen Polo que pertece a uma empresa locadora de veículos. Com o impacto da batida, o motorista do carro morreu na hora.

O condutor do caminhão, um homem de 41 anos, ficou no local, prestou esclarecimentos e passou pelo teste do bafômetros que não acusou ingestão de álcool. O motorista não sofreu ferimentos.

A rodovia precisou ser totalmente interditada por cerca de duas horas para os trabalhos de remoção dos veículos e limpeza da pista. As causas do acidente serão investigadas.