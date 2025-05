Seminário sobre comunicação dos mandatos chega à Câmara nesta terça-feira

A Câmara dos Deputados recebe, nesta terça-feira (13/5), o Seminário de Comunicação de Mandato: Planejamento, Conteúdo e Resultados, promovido pela Academia Vitorino e Mendonça (AVM). O evento gratuito busca apoiar os profissionais que atuam diretamente na comunicação dos mandatos parlamentares por meio de ferramentas práticas e aplicáveis na rotina de trabalho.

O seminário ocorrerá das 14h às 18h, no Auditório Nereu Ramos, e contará com a palestra do idealizador do congresso, professor e consultor de marketing político Marcelo Vitorino. Além dele, também estará presente a especialista em marketing digital Natália Mendonça, Fabiana Vitorino que explora questões referentes a conteúdo e reputação. Brunno Zotto é especialista em fotografia política e também estará presente junto a Jonatan Sousa, profissional na cobertura de agenda política.

Para participar do seminário, é necessário se inscrever em comunicacaodemandatos.com.br. O evento, com vagas limitadas, tem possibilidade de lotação do local e a acomodação dos participantes se dará por ordem de chegada.