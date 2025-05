Mega-Sena acumula e brasilienses vão em busca do prêmio de R$ 55 mi

Para alegria de muitos e tristeza de outros, o concurso 2.861 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado (10/5), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 02, 21, 27, 46, 51 e 53 e ninguém acertou. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (13/5) e o prêmio está acumulado em R$ 55 milhões.

Os apostadores da capital foram para as ruas em busca da premiação. O motorista Edilson Oliveira de Sousa, de 42 anos está confiante. “Acordei com a certeza que esses milhões serão meus. A minha intenção é vencer e levar esse dinheiro para casa”, disse ao Correio.

Edilson conta que caso seja o grande vencedor vai realizar o sonho de ganhar a casa própria. “Vou investir em uma moradia completa que é o meu maior sonho. Mas, vou ajudar viajar, ajudar familiares e amigos que também precisam”, acrescentou.

Edilson Oliveira de Sousa, de 42 anos está confiante e disse que acordou com um bom pressentimento que vai levar o prêmio. (foto: Davi Cruz/CB)

A vigilante Maria de Fátima Rodrigues, 50, também tem o desejo de mudar de vida e ajudar as pessoas ao seu redor. Ela conta que se vencer, deseja viver de forma mais tranquila. “Quero descansar e ter a minha independência financeira. A minha meta é ficar milionária e vou conseguir porque a esperança é a última que morre”, afirmou com um sorriso no rosto. “Vou ajudar todos que precisam e garantir um futuro melhor para o filho”, enfatizou. Mas o grande sonho mesmo, segundo Maria de Fátima, é viver à beira-mar. “O grande sonho é morar na praia. Acordar e ver aquele mar imenso. Tenho que fé que vou conseguir”, ressaltou empolgada.

Maria de Fátima Rodrigues, vigilante, 50, tem o desejo de mudar de vida e ajudar as pessoas ao seu redor. (foto: Davi Cruz/CB)

Sorteio

No último sorteio, a modalidade da quina teve 55 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 72.740,95. A quadra registrou 5.930 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 963,80.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.