Semana no DF começa com bastante nuvens, mas sem previsão de chuva

A semana no Distrito Federal começou com a promessa de dias nublados. A máxima prevista para esta segunda-feira (12/5) é de 27°C, com a presença de muitas nuvens. A mínima registrada foi de 19°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda de acordo com o Inmet, não há previsão de chuva para esta segunda.

Os ventos na capital serão de moderados a fracos. A umidade relativa do ar terá máxima de 80% e mínima de 55%. Com a época de seca, é comum que os dias sejam marcados por temperaturas amenas, baixa umidade e escassez de chuva. Dessa forma, é importante que os brasilienses tomem alguns cuidados.

Entre eles está se hidratar bastante, usar protetor solar e evitar atividades físicas nos períodos mais quentes do dia. Além disso, é recomendado que evite o uso do ar-condicionado, utilize roupas leves e faça o consumo de frutas ricas em água como a melancia, o melão e a laranja.

