Operação com cão farejador localiza entorpecentes na rodoviária do DF - (crédito: PMDF)

Na manhã desta segunda-feira (12/5), o cão farejador K9 Xamã, das equipes do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), realizou uma varredura na Rodoviária Interestadual de Brasília durante uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas e armas de fogo.

Durante a inspeção na sala de guarda-volumes do terminal, o cão sinalizou de forma incisiva diante de uma mala preta, que estava armazenada no local e apresentava peso significativo. Como não havia nenhum responsável pela bagagem, e diante dos indícios da presença de material ilícito, a mala foi aberta na presença de um representante da administração da rodoviária.

Dentro dela, foi encontrada uma coberta que ocultava 23 tijolos de substâncias entorpecentes, sendo 22 de maconha e um de cocaína, além de um saco plástico contendo 212 comprimidos de ecstasy. A mala possuía uma etiqueta com informações que podem ajudar na identificação do responsável, e a administração do terminal forneceu imagens de um suspeito que havia deixado a bagagem sob custódia anteriormente.

O material apreendido foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), que registrou a ocorrência.