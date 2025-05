Mais de 272 mil doses de vacina contra a gripe foram aplicadas no DF

Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, a Secretaria de Saúde (SES-DF) aplicou mais 272 mil doses em grupos prioritários no Distrito Federal. Somente no Dia D de mobilização, no sábado (10/5), foram aplicadas 11.861 doses. A vacina faz parte da estratégia para reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções causadas pelo vírus influenza.

De acordo com o Ministério da Saúde, as doenças respiratórias têm aumentado nas últimas semanas pelo Brasil. O vírus da influenza é hoje a principal causa do aumento de óbitos por doenças respiratórias em todo o país. Por isso, desde janeiro, a vacinação contra a influenza passou a fazer parte do Calendário Nacional para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos e gestantes.

Para se vacinar, é preciso levar documento de identificação e, se tiver, caderneta de saúde. Dependendo do grupo prioritário, pode ser necessário apresentar comprovante da situação médica ou profissional, como crachá ou contracheque.

São mais de 100 unidades básicas de saúde (UBSs) disponíveis para vacinação em todo o DF. Clique aqui e confira a unidade mais próxima.

Grupos prioritários de vacinação da gripe

A vacinação é recomendada para mais de 20 grupos prioritários, com foco especial em:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes e puérperas

Idosos com 60 anos ou mais

Trabalhadores da saúde e professores das escolas públicas e privadas

Trabalhadores dos Correios

Trabalhadores portuários

Povos indígenas e quilombolas

Pessoas com comorbidades, outras condições especiais e deficiência permanente

Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo

Profissionais das Forças Armadas, segurança e salvamento

Pessoas em situação de rua

População privada de liberdade, adolescentes e jovens em medida socioeducativa e funcionários do Sistema Prisional

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)