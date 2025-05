Dois novos cães filhotes vão iniciar treinamento para atuar na PMDF

Chase e Rocky são os novos integrantes da BPCães, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com quatro meses de idade, os irmãos da raça pastor alemão, estão iniciando a fase de socialização e adestramento. Atualmente, o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) conta com 47 cães, de diferentes raças, onde são distribuídos entre três especialidades: busca e captura, detecção de explosivos e detecção de armas e drogas.

A expectativa dos adestradores é de que, em cerca de um ano, os filhotes estejam prontos para atuar em operações. “A partir dos três meses de idade, iniciamos o treinamento com o método imprinting, que consiste em dessensibilizar os cães aos ambientes de trabalho, como rodovias e áreas urbanas, além de estimular o instinto de caça”, pontua o 2º sargento V. Guimarães, condutor e formador de cães do Batalhão.

Após a formação, os caninos podem ser designados para atuar em diversas frentes, como controle de manifestações, apoio a batalhões em situações de risco, segurança em eventos e operações policiais.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti