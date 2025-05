Sobradinho celebra 65 anos de tradição e sossego nesta terça-feira (13/5)

Sobradinho completou 65 anos nesta terça-feira (13/5). Com uma população de aproximadamente 68,5 mil habitantes distribuídos em 287,6 km², a região administrativa com cara de cidade, fundada em 13 de maio de 1960, é conhecida por sua história e tradição e pela tranquilidade que remete a uma cidade de interior.

Moradores de Sobradinho há 30 anos, o casal aposentado Lucie, 66, e Antônio da Silva, 78, compartilham o sossego do local e uma vida construída lado a lado. Ela, que veio trabalhar como doméstica, relembra com carinho a chegada à região. "Gosto de tudo aqui, é tudo perto, tem muitas coisas pra fazer sempre", conta. Ele destaca a paz como o maior atrativo. "Aqui é bem mais tranquilo." Casados há três anos, os dois se conheceram na cidade onde decidiram construir uma vida juntos. A calma e o ambiente acolhedor são, para eles, os maiores valores do lugar que escolheram como lar.

Segundo relatos, uma cruz de madeira rústica — conhecida como cruzeiro — foi instalada para demarcar propriedades na região. Em um dos braços da cruz, um joão-de-barro construiu duas casinhas empilhadas, lembrando um pequeno sobrado. O local passou, então, a ser conhecido como Sobradinho do Cruzeiro, servindo de referência para viajantes. Com o tempo, o riacho que corta a área também herdou o nome, tornando-se o Córrego do Sobradinho.

Aos 75, Carlos Humberto vive em Sobradinho desde 1994 e se diz plenamente adaptado. "Cheguei aqui e gostei. É uma cidade muito boa para se viver", afirma. Natural de Serra Talhada (PE), ele veio para Brasília em busca de oportunidades após servir no Exército no Rio de Janeiro. "Fiz um concurso para a Polícia Militar do DF em 1972, passei e vim para cá." Hoje aposentado, ele também atuou em outros órgãos públicos ao longo da carreira. O que mais valoriza em Sobradinho é o espírito comunitário. "As pessoas aqui são mais próximas, lembra uma cidade do interior."

Andreia Carlos da Silva, 49, carrega com orgulho a história da Feira Modelo de Sobradinho. "Meu pai foi um dos pioneiros", conta ela, que hoje trabalha no local ao lado dos irmãos, dando continuidade ao legado da família. Nascida e criada em Sobradinho, ela nunca saiu. "Já pensei em sair, mas nunca fui. Gosto daqui. A cidade é calma, tranquila", afirma. Filha de pernambucanos que vieram ao Distrito Federal em busca de trabalho, Andreia acredita no potencial de crescimento da região. "A feira ainda recebe alguns turistas, até internacionais. Seria ótimo se o administrador investisse mais no turismo, na estrutura para receber pessoas de fora."









Programação

A programação de aniversário segue até o fim de maio, com eventos culturais, esportivos e ações comunitárias. A festa principal acontece em 17 de maio, a partir das 12h, no estacionamento do estádio Augustinho Lima, com shows, bancas culturais e food trucks. No mesmo dia, às 17h, será a Corrida de Rua Circuito Serrano, com largada na Avenida Contorno, no Parque Ecológico dos Jequitibás. A edição infantil da corrida está marcada para o dia seguinte (18), a partir das 8h, no mesmo local. Ainda no domingo, o estacionamento do estádio recebe o aulão da academia Ultra, das 8h às 12h, e, a partir das 14h, a Rua do Lazer, com participação do DJ Raul.

Em 19 e 20 de maio, a Administração Regional sedia o projeto Beleza em Movimento, com oficinas de capacitação na área de estética. Já no dia 24, a pista ao lado do estádio Augustinho Lima será palco de um campeonato de bicicross, às 8h. No mesmo dia, o estacionamento da Igreja Nossa Senhora Aparecida receberá ações sociais promovidas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

A cidade também será sede da Copa de Judô e Jiu-Jitsu, em 24 e 25 de maio, a partir das 10h, no Ginásio de Esportes de Sobradinho. No dia 25, às 14h, ocorre o Baile do Idoso, no Centro de Convivência do Idoso. Entre os dias 28 e 30, a Semana do Microempreendedor Individual (MEI) chega à cidade, com capacitações e atendimentos ao público, em local ainda a ser definido. Encerrando a programação, em 30 e 31 de maio, ocorre a Feira de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo (Feicotur), no estacionamento do Estádio Augustinho Lima.