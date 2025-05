Trânsito noturno da Ponte JK será alterado para obras de manutenção

A partir desta quarta-feira (14/5), o trânsito na Ponte JK passará por modificações, de segunda a sexta-feira, das 21h às 4h, devido a obras de manutenção realizadas pela Novacap. O prazo estimado para a conclusão dos trabalhos é de cerca de 90 dias.

Para viabilizar as obras, o Detran-DF implementará medidas de controle de tráfego, com o fechamento parcial das faixas durante o período das intervenções.

O bloqueio ocorrerá em duas fases:

Fase 1: Interdição das faixas direita e central no sentido Plano Piloto.

Fase 2: Interdição das faixas esquerda e central, também no sentido Plano Piloto.

Durante todo o período das obras, a sinalização será intensificada para garantir a segurança dos motoristas e a orientação adequada aos condutores.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF)