Projeto Social oferece tratamento odontológico para jovens do DF

Triagem será de 9h às 16h, no Pátio Brasil Shopping - (crédito: Material cedido ao Correio Braziliense )

O projeto social Turma do Bem, que oferece atendimento odontológico gratuito a jovens de 11 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social, vai promover, nesta quinta-feira (15) — de 9h às 16h —, no Pátio Brasil Shopping, a Megatriagem Odontológica, processo que ajudará a selecionar os pacientes de acordo com sua necessidade de atendimento e grau de gravidade, por meio de exames não invasivos.

Para participar, os interessados devem estar acompanhados de um responsável apresentar seu RG e, se possível, comprovante de residência no local da triagem. A equipe da Turma do Bem, posteriormente, contatará os candidatos aprovados e repassará as informações necessárias para os selecionados.

A Turma do Bem é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que conta com mais de 18 mil dentistas voluntários. Eles oferecem atendimento à população de baixa renda, focando-se em mulheres vítimas de violência de gênero que tiveram a dentição afetada e menores de idade.



