Vídeo: Criança de 6 anos é agredida por homem em brinquedoteca de churrascaria

Uma criança de 6 anos teve o cabelo puxado por um homem enquanto estava dentro da brinquedoteca de uma churrascaria, na noite do dia 11 de maio, no SIA. A agressão ocorreu enquanto os pais da criança estavam jantando em uma mesa próxima à sala de jogos.

Ao Correio, a mãe do menino, explica que a família saiu para jantar, por volta de 20h30, no restaurante. Logo após o jantar, o menino decidiu ir à brinquedoteca quando foi surpreendido pelo homem, que se aproximou e puxou o cabelo da criança, chegando a tira-lá do chão. Os pais afirmam que souberam do acontecido somente quando chegaram em casa. "Chegando em casa que ele falou que o cara tinha puxado o cabelo dele, e que a tia da biblioteca o havia instruído a falar somente quando estivesse dentro do carro 'para ninguém ficar sabendo'", relata a mãe.

Após tomarem conhecimento do ocorrido, os pais voltaram ao restaurante no dia seguinte (12/5), em busca de maiores informações. A mãe da criança afirma que, ao chegarem ao local, "alguns dos funcionários que estavam trabalhando no domingo à noite falaram: 'realmente, ele puxou o cabelo do seu filho'", declara a mãe. Somente neste momento ela soube, de fato, o que havia acontecido. "Na segunda, por volta de 14h, que nós ficamos realmente sabendo o que aconteceu, com a confirmação do restaurante", informa.

Dessa forma, a mãe conta que só tiveram acesso às câmeras depois do registro do boletim de ocorrência, por volta de 16h30. "Fomos à delegacia e voltamos ao restaurante, aí realmente foi quando vimos, de fato, o vídeo", diz. A responsável ainda alega que, no momento da agressão, nenhum funcionário os procurou para esclarecer o que aconteceu. "É revoltante, foi tudo omitido. Ninguém chegou e perguntou ao meu filho 'cadê sua mãe e seu pai?', nada foi feito naquele momento".

Agora, a família está em busca de maiores informações a respeito do agressor, que também estava jantando no restaurante. Segundo a mãe, pelas filmagens da câmera de segurança, é possível ver que após 7 minutos do momento da agressão, o autor já estava no carro dele. "A Polícia Civil está investigando para ver se consegue mais informações, como saber o carro que ele estava", esclarece a mãe.

Em nota divulgada pelas redes sociais, a churrascaria informa que "assim que tomou conhecimento da situação, a funcionária acolheu a criança e acionou a gerência, adotando as medidas adequadas para garantir sua segurança". A nota ainda explica que "uma mulher se apresentou como responsável pela criança, o que contribuiu para a fuga do agressor antes de sua identificação".

Os pais registraram o boletim de ocorrência na 3° Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho), e o menino foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A mãe da criança ainda esclarece que o filho se queixou de dores de cabeça após o ocorrido, e que, era possível observar que o local machucado estava vermelho. A Polícia Civil informa que investiga o caso.

