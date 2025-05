Mulher é agredida pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento

A vítima sofreu uma grave lesão no olho e corre o risco de perder permanentemente a visão em razão da gravidade do ferimento. - (crédito: Maurenilson Freire)

Um homem, de 44 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (14/5) suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, de 55, no Cruzeiro Novo. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de equipes do 7º Batalhão, foi acionada por volta de 7h30 após o registro de agressão na SHCES 103.



A mulher, que já possuía medida protetiva em vigor contra o autor, foi socorrida com uma grave lesão no olho e conduzida ao Hospital de Base. De acordo com a equipe médica, há risco de perda permanente da visão em razão da gravidade do ferimento. Com base nas características do autor repassadas por testemunhas, as equipes intensificaram o patrulhamento na área, localizando o suspeito em uma área de mata próxima à DF-095, conhecida como Via Estrutural.

O homem foi encontrado com as mãos lesionadas e ensanguentadas e apresentava cortes nos braços, compatíveis com o uso de arma branca. A arma utilizada no crime não foi localizada. O autor foi detido e conduzido à 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tentativa de feminicídio.

Segundo testemunhas, na noite anterior ao crime (11/5), a vítima havia procurado a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I, na Asa Sul, com o apoio do Grupo Tático Operacional do 7º BPM, após relatar constantes ameaças. Durante o atendimento, ela informou que vinha sendo chantageada com supostas imagens íntimas, com ameaça de divulgação caso não cedesse às exigências do autor. A PMDF também repassou essas informações à Polícia Civil para apreensão do celular do suspeito, a fim de apurar outros possíveis crimes relacionados.