Criança de 3 anos é raptada de casa da cuidadora e estuprada por homem no DF

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil (PCDF) e a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) resultou na prisão de um homem de 41 anos acusado de estuprar uma menina de 3 anos, na cidade de Água Quente, próxima ao Recanto das Emas.

O crime bárbaro ocorreu na sexta-feira (9/5), quando a mãe da criança saiu para trabalhar e deixou a menina aos cuidados de uma cuidadora. Segundo o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Fernando Fernandes, o suspeito aproveitou-se de um vacilo da profissional e raptou a vítima.

Ele levou a criança a um matagal próximo à casa da cuidadora, onde a violentou sexualmente. “Ele ainda limpou as partes íntimas da criança com um pano e largou no meio do mato”, detalhou o delegado.

Prisão

Quando a família tomou conhecimento dos fatos, registrou um boletim de ocorrência na 27ª DP. Policiais civis do DF repassaram informações às forças de segurança de Goiás, que conseguiram deter o suspeito no município de Santo Antônio do Descoberto (GO).