Defensoria Pública

Projeto oferece atendimento jurídico a crianças de escolas de Ceilândia Defensoria Pública do Distrito Federal levará ação com atendimentos atendimentos jurídicos e psicossociais para Escola Classe 68 de Ceilândia, nesta quinta-feira (15/5) e sexta-feira (16/5). A iniciativa ocorre em parceria com a Secretaria de Educação do DF